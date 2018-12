Od Davisa jr. do Mosbacher – poczet ambasadorów USA

Autorskie portrety amerykańskich dyplomatów przedstawia sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 2006–2007 oraz były poseł na Sejm RP i do Parlamentu Europejskiego.

John R. Davis Jr. (1988–1990)

Jedna z najbardziej niedocenionych osób z punktu widzenia zasług dla odzyskania niepodległości przez Polskę. W rzeczywistości kierował placówką w Warszawie już od 1983 r. jako charge d'affaires ad interim. Przygotowywał strategię rozmiękczania Jaruzelskiego i jego ekipy, utrzymywał stałe kontakty z przedstawicielami opozycji i Kościoła. Na jesieni 1987 r. z sukcesem zorganizował wizytę w Polsce George'a Busha, który wówczas był wiceprezydentem. W negocjacjach przechytrzył tak sprytnych doradców Jaruzelskiego jak Jerzy Urban i doprowadził do wystąpienia Busha na żywo w telewizji rządowej w paśmie największej oglądalności. W okresie Okrągłego Stołu i po wyborach w 1989 r. jego rezydencja była jednym z centrów operacyjnych trwającej zmiany. Davis instruował liderów Solidarności, jeśli chodzi o technikę głosowania w sprawie wyboru Jaruzelskiego na prezydenta, tak by otrzymał on to stanowisko, ale minimalną przewagą głosów, co udało się perfekcyjnie. Był św...