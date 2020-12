Bogusław Chrabota: Taniec pawia z gamoniem AFP

Taniec pawia nie polega na bezładnej ucieczce ptaka do lasu. Wręcz odwrotnie, pawi samiec rozkłada nakrapiany ogon, pręży się i puszy, pozornie próbuje uwieść samicę, ale tak naprawdę gra z publicznością w berka. Raz odwraca się do niej dziobem, raz bokiem, kiedy indziej tyłem. Kokietuje, walczy o ziarenka, by po chwili zmienić pozycję i udawać, że w jego mikrokosmosie to on jest najlepszy, najpiękniejszy i nie ma konkurenta.