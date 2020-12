Cieślik & Górski: Sasin zwycięzca

Karolak w roli ojca dyrektora, Barbórka Nowackiej, ausweis Angeli i wielki Polak z Wadowic.

W sumie to u nas jest straszna nuda. Żeby choć jeden polski polityk miał takie jaja jak ten węgierski europoseł. Chociaż jaja dziwnie brzmią w tym kontekście

Jedno jest pewne. Na party w Brukseli miękiszonów nie było.

Cieszy nas, że hasło „słoń a sprawa polska" wciąż jest aktualne. Bo oto organizator brukselskiej orgii najpierw zaczął opowiadać w wywiadach, że politycy PiS też u niego bywali. A potem się okazało, że to nie jest żaden David Manzheley, tylko zwykły Dawid Zguda z Wadowic. Tak, tak. Z TYCH Wadowic. Jak tak dalej pójdzie, stanie się najsławniejszym obywatelem miasta. I najbardziej szanowanym.

Może by mu tak dać ulicę? Albo chociaż tablicę? Pomnik dostanie, dopiero jak zdemaskuje jakiegoś pisowca.

Jakby Manzheley/Zguda nie udzielał się w TVN-ie, to może by mu się upiekło, a tak to się okazało, że od 11 lat jest poszukiwany listem gończym. Jak wróci, to posiedzi 1,5 roku za oszustwo. Źle nie będzie miał. W męskim więzieniu to dopiero b...

