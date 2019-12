Pogromcy mudy. Kaizen, lean management w europejskiej fabryce

W polskiej fabryce zarządzanej po japońsku norma produkcyjna była tak wyśrubowana, że pracownicy obrabiali jedną obudowę skrzyni biegów po wielekroć, żeby licznik maszyny policzył ją ?jako kilka. Uczciwie nie dało się już wyrobić normy.

Tam, gdzie zaczyna się Polska, jest teraz bezgraniczna pustka. Po drodze z czeskiego Starostina do położonego po polskiej stronie Golińska mijam stację benzynową. W budynku zamurowano drzwi i okna. Przed wiatą stoi sfatygowany pylon z blachy aluminiowej, wyświetlający ceny paliw. Te jakby zastygły, niewzruszone prawami rynku: bezołowiowa 95 – 0,00, bezołowiowa 98 – 0,00, olej napędowy – 0,00. Nikt tu nie zajeżdża, pomimo rewelacyjnych stawek. Stacja widmo. Inwestycja spłukana do zera. Nieczynny kantor, sklep i bar. Welcome to Poland.

Idę dalej, chodnikiem z polbruku, który jeszcze parę lat temu wyglądał jak nowy. Teraz spomiędzy płytek wyrastają solidne kępy trawy. Dochodzę do zabudowań wsi. Na przystanku autobusowym tablica z rozkładem jazdy prywatnej firmy transportowej. Na trasie Golińsk–Wałbrzych jeździ tylko jeden bus o godz. 6.51. Odsyłająca do legendy litera „S" oznacza, że linia kursuje wyłącznie w dni nauki szkolnej. Pod spodem dodatkowa informacja: „B...

