Gary Lineker. Od gwiazdy stadionu do gwiazdy ekranu Forum

Żaden z byłych angielskich piłkarzy nie osiągnął po zakończeniu kariery takiej pozycji jak on. Objaśnia rodakom futbol w kultowym programie BBC, ale do tego się nie ogranicza. Jedni go szanują, inni nienawidzą. Gary Lineker 30 listopada kończy 60 lat.