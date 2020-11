Recenzja nowej płyty Marilyna Mansona

Jedenasty album Marilyna Mansona rozpoczyna się tak, jak na króla ciemności przystało: mocno, mrocznie, prowokacyjnie. A jednocześnie „We Are Chaos" to jeden z najspokojniejszych albumów w dorobku artysty, którego większość ludzi kojarzy bardziej z perwersyjnymi przebraniami i obrazoburczymi teledyskami niż z piosenkami.

Tymczasem Brain Warner, jak naprawdę się nazywa, to przede wszystkim znakomity muzyk. Do pracy nad nową płytą zaprosił Shootera Jenningsa, przedstawiciela stylu country, z którym się poznał podczas wspólnej pracy nad utworem do serialu „Synowie Anarchii"oraz coveru „The End" grupy The Doors. W wywiadach Manson podkreślał, iż to właśnie praca nad coverem hitu Jima Morrisona i spółki skłoniła go do odważniejszych eksperymentów przy pracy nad „We Are Chaos".









Efekt faktycznie zdumiewa. Połowie kompozycji zdecydowanie bliżej do popu lub delikatnego rocka niż industrialnego metalu. Akustyczna gitara, pianino, melodyjne chórki – to środki wyrazu rzadko goszczące we wcześniejszych nagraniach artysty. „Paint You With My Love" kojarzyć się może z dokonaniami grupy Awolnation, a „Half-way and One Step Forward" to ballada czarująca swą przebojowością i łagodnością.

Różnicę między tymi utworami mrocznego muzyka a typowymi przebojami z list przeb...

