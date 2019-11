Jan Bończa-Szabłowski: Łomnicki aktor wybitny, ale niechciany nawet po śmierci Tadeusz Łomnicki Wikimedia Commons, Domena Publiczna

Wyobraźcie sobie państwo następujące zdarzenie: ktoś, komu jest żal, że pomnik jednego artysty przenoszony jest z kąta w kąt, postanawia umieścić go na trwałym cokole. Sęk w tym, że aby to uczynić, zwala z tegoż cokołu innego wybitnego artystę, który na tym cokole przed laty został ustawiony. I co więcej, który na ów cokół również zasługiwał.