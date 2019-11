Państwo świeckie, a nie antyreligijne AdobeStock

Ze smutkiem obserwuję, jak postulat państwa świeckiego, w którym zresztą od dawna żyjemy, przekształca się w ustach lewicy i części liberałów w postulat państwa antyreligijnego. Wiem, że to mocny zarzut, szczególnie w sytuacji, gdy w Polsce Kościół wciąż ma się dobrze, i nawet jeśli od czasu do czasu szturchany jest przez media, to nadal cieszy się szeregiem przywilejów. Nie zmienia to jednak faktu, że w przestrzeni publicznej pojawiają się coraz częściej postulaty budowania państwa już nie świeckiego, ale wprost antykatolickiego czy nawet antyreligijnego. Na razie bez większych szans na ich realizację. Najnowszym ich przykładem są opinie na temat profanacji w Bełchatowie i wezwania policji. Część komentatorów uważa, że policja nie powinna przyjeżdżać na wezwanie duchownych, a kapłani powinni zostać ukarani za sam fakt wezwania policji.