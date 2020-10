Iron Man w ciele kaleki materiały prasowe

Marek Oramus

W marcu 2018 r. zmarł Stephen Hawking, fizyk i kosmolog, znany całemu światu pokręcony kaleka na wózku. Książka Leonarda Mlodinowa nie pretenduje jednak do miana biografii, jest na to zbyt fragmentaryczna. Jej walorem jest co innego: jako bliski współpracownik Hawkinga przy dwóch książkach, „Wielki projekt" i „Jeszcze krótsza historia czasu", miał Mlodinow okazję przyjrzeć się z bliska fenomenowi, którego wcześniej nie znała historia nauki. Nikt nie wyobrażał sobie, że można uprawiać fizykę na najwyższym poziomie i nie móc przy tym choćby zapisać wzoru. „Wypracowałem inne metody", skwitował zapytany o to Hawking. „Miałem dużo czasu, żeby się przyzwyczaić".