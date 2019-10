Robert Górski & Mariusz Cieślik. Drag queen przebrana za Prezesa

Filmowy hit tygodnia: „Seksmisja" na Platformie.

Niby mówi się, że Prezes wszystko może, ale prezesa NIK zwolnić na razie nie dał rady. No to teraz przekonamy się, kto jest większym prezesem. Prezes Banaś czy prezes Prezes.

Wspomniany Banaś jak gdyby nigdy nic po wyborach wrócił do pracy i namiętnie kontroluje nieprawidłowości, do jakich dochodzi w instytucjach publicznych. Nie twierdzimy, że to nieprawidłowość, ale chcielibyśmy wiedzieć, jak się kupuje kamienicę za 500 zł miesięcznie. Obiecujemy, że nikomu nie powiemy. I już odkładamy w śwince skarbonce.

W sieci karierę robi zdjęcie Prezesa z czerwoną kokardą, zrobione ponoć przed pochodem pierwszomajowym. Dodajmy, że foto jest z Białegostoku z lat 70. Dla zwolenników opozycji mamy złe wiadomości. Czy wiecie, kto organizował pochody? PZPR. Oni w tamtych czasach wygrywali wszystkie wybory. Tak jak dzisiaj PiS.

Trochę się dziwimy politykom opozycji z Pawłem Rabiejem na czele, że promując ten fotomontaż (jak twierdzi Prezes) czy też demaskators...

