Prof. Anna Giza-Poleszczuk: To się jeszcze da skleić Forum, Krzysztof Żuczkowski

Społeczeństwo to może przede wszystkim wspólna wiedza o tym, jacy jesteśmy. Im bardziej ta wspólna wiedza składa się z negatywnych przekonań – że „nie ufamy sobie", „nie ma kapitału społecznego", „w Polsce rządzi bezinteresowna nieżyczliwość", „jesteśmy spolaryzowani" – tym bardziej to odbiera ludziom odwagę, by postępować w inny sposób - mówi prof. Anna Giza-Poleszczuk, socjolog.