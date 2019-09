Rap w rocku i rock w rapie. Jak hip-hop zawłaszczył muzykę rockową

Świat rapu oszalał na punkcie rocka. Na najnowszej płycie Post Malone'a śpiewa Ozzy Osbourne z towarzyszeniem gitary solowej. Polscy raperzy pod szyldem Taconafide porównali się z Metallicą i Led Zeppelin.

O tym, jakie nagrania sprzedają się najlepiej na świecie, mówią fakty. W 2018 roku, jak podał Nielsen, ponad 31 proc. globalnego rynku fonograficznego należało do hip-hopu i R&B, zaś do rocka tylko 23 proc. O przewadze raperów nad rockmanami zdecydowało zwycięstwo w formacie cyfrowym, przede wszystkim zaś w portalach streamingowych. Rockowcy rządzą w segmencie CD i płyt winylowych, tyle tylko, że jest to pyrrusowe zwycięstwo, bo rynek CD akurat się kurczy. Gdy streaming urósł w 2017 r. o ponad 40 proc., tradycyjne nośniki straciły 5 proc.









Warto podkreślić, że w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się artystów 2018 roku byli raperzy lub flirtujący z rapem Ed Sheeran, Drake, Kendrick Lamar, Eminem, The Weeknd, The Chainsmokers, a na końcu stawki dwa zespoły: Imagine Dragons oraz Linkin Park.

Kolejną złą wiadomością dla środowiska rockowego jest ta, że w 2018 roku wśród najlepiej sprzedających się płyt na największym rynku świata – w Ameryce, n...

