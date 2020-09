Sławomir Dębski: Wspieranie Białorusinów jest w interesie Polski AFP

„Nie ma demokracji bez demokratów" – przekonywał Juliusz Mieroszewski, najwybitniejszy publicysta kierowanej przez Jerzego Giedroycia „Kultury". To, co obserwujemy na Białorusi, to powstanie w społeczeństwie aspiracji demokratycznych. W obliczu tego faktu Polska musi zmienić swoją politykę wobec Mińska - mówi Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.