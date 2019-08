Philip Earl Steele: Syjonizm narodził się w Polsce i Polska może na nim zarobić EAST NEWS, Anna Abako

Marzena Tarkowska

Patrząc na to, co dzieje się w stosunkach polsko-izraelskich, czyli na gafy, kłopoty i odwoływane spotkania, można dojść do wniosku, że przydałby się nowy, wspólny grunt. Problem w tym, że cały czas obracamy się wokół Holokaustu. A przecież można się odwoływać do historii, która jest emocjonalnie satysfakcjonująca dla wszystkich - mówi Philip Earl Steele, historyk.