Małgorzata Fuszara: O macicy publicznie się nie mówiło

Plus Minus: Zajmuje się pani zjawiskiem szklanego sufitu, pani go nie doświadczyła?

Doświadczyłam go w niewielkim stopniu, ale zawsze są wyjątki od reguły. Proszę mi wierzyć, w Polsce dochodzi do tak niewiarygodnych przykładów dyskryminacji kobiet, że nawet mi trudno w to uwierzyć, choć zajmuję się zawodowo tym problemem. Napisała do mnie pewna kobieta, która chciała kupić ziemię w gminie, a notariusz, jedyny w tej miejscowości, zapytał, gdzie jest jej mąż albo ojciec, bo on z samymi kobietami nie rozmawia. Ta kobieta z jednej strony uważała, że powinna coś z tym zrobić, a z drugiej – chciała mieć ziemię i dom w tej miejscowości.

Mogła się poskarżyć na notariusza do jego izby zawodowej albo pójść do sądu.

Mogła ale – jak tłumaczyła – ów notariusz był znaczącą postacią w lokalnej społeczności. Zadarcie z nim mogłoby ją skłócić z całą miejscowością. To pokazuje, jak taka zależność, zwłaszcza w małych środowiskach, trzyma kobietę w szachu. W rezultacie ona nic z tą sytuacją nie zrobiła i do dzisiaj, a od tego zdarzenia upłynęły już dwa lata, czuje się poniżona i obrażona. Na tym polega też problem z molestowaniem seksualnym. Pracujemy ciągle, żeby było coraz lepsze ustawodawstwo do walki z molestowaniem, ale często ofiary rezygnują ze skarg, bo czują się słabsze.

Pani zawodowo zajmowała się stwarzaniem równych szans kobietom, bo została pani pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania. Jak to się stało?

Nigdy nie należałam do żadnej partii, dlatego nie przypuszczałam, że takie stanowisko kiedykolwiek zostanie mi zaproponowane. Na ogół takie funkcje zarezerwowane są dla członków formacji rządzącej. Ale byłam silnie wspierana przez organizacje pozarządowe, zwłaszcza przez Kongres Kobiet. A że był to czas, kiedy Platforma zdecydowała się współpracować z NGO-sami i później rzecznikiem praw obywatelskich został Adam Bodnar wspierany przez organizacje pozarządowe, to widocznie takie były polityczne rachuby. Być może uznano, że ta współpraca z organizacjami pozarządowymi ma sens.

Czy te rachuby podyktowane były tym, że zbliżały się kolejne wybory parlamentarne i PO postanowiła skupiać wokół siebie nowe środowiska?

To też pewnie był jakiś argument. Ale nie traktowałabym tego jako rodzaju populizmu. Moim zdaniem było to podyktowane chęcią pokazania, że traktuje się ludzi z NGO-sów tak samo jak kolegów z partii.

Co panią zaskoczyło, gdy weszła pani do realnej polityki?

Chyba największym moim zaskoczeniem było to, że nie było niespodzianek na posiedzeniach rządu, bo większość kontrowersji eliminowano na etapach przygotowawczych. Poza tym zaproponowano mi to stanowisko na 1,5 roku przed wyborami. Wiedziałam, że rozpoczęcie nowych projektów legislacyjnych nie będzie możliwe. A więc umówiłam się z premierem Donaldem Tuskiem na dokończenie ratyfikacji konwencji antyprzemocowej.

Od początku znalazła się pani na celowniku prawicy. Zostały wynalezione pani wypowiedzi na temat stosunku do kazirodztwa w Niemczech i we Francji. Prawica uznała, że popiera pani legalizację kazirodztwa.

Gdy pełni się taką funkcję, to zawsze trzeba się spodziewać, że prędzej czy później prawica postawi wniosek o odwołanie. Magdę Środę chciano odwołać za to, że coś powiedziała o Kościele katolickim, Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz dlatego, iż napisała wstęp do podręcznika o różnorodności. Nie byłam zatem w wyjątkowej sytuacji. Dążenie do większej równości oznacza wprowadzenie pewnej zmiany, co zawsze spotyka się z kontrakcją osób konserwatywnych. Jeżeli człowiek przejmuje się atakami, to nie może się takimi tematami zajmować.

Na czym polegała istota tego oskarżenia?

Całą akcję przeciwko mnie rozpętał poseł PiS Adam Hofman, później wyrzucony z polityki za swoje przewiny. Przekłamanie polegało na tym, że otwierając konferencję o związkach nieheteronormatywnych, której mój instytut był współorganizatorem, mówiłam o tym, co się dzieje na świecie. Że jest kilka przeszkód małżeńskich – pokrewieństwo, wiek, płeć i inne. I że każda z przeszkód jest w tej chwili dyskutowana. Podawałam przykłady, w jakich przypadkach dyskutowany jest wiek zawierania związku małżeńskiego. W Polsce w środowiskach Romów zdarzają się przypadki, że bardzo młode dziewczyny biorą zwyczajowy romski ślub i rodzą dzieci, choć nasze prawo tego nie dopuszcza. W wielu społecznościach kwestionowane jest to, że płeć jest przeszkodą w zawieraniu małżeństwa, bo część krajów europejskich już wprowadziła śluby jednopłciowe. U nas płeć ciągle jest przeszkodą niewzruszalną. Mówiłam też, że dyskutowana jest sprawa pokrewieństwa. Przyczynkiem do tego było zawarcie małżeństwa przez rodzeństwo, które się nie znało, a po latach dowiedziało się o pokrewieństwie. Pojawiło się pytanie, co w takiej sytuacji robić i co oznacza zakaz kazirodztwa.

Główną przesłanką dla tego zakazu są negatywne skutki dla potomstwa.

Przy dzisiejszej medycynie to jest do wyeliminowania, a więc pojawia się pytanie, co to oznacza – czy naprawdę chodzi nam tylko o potomstwo czy też uwarunkowania są głębsze? Pamiętajmy, że w dawniej Europie rody panujące były ze sobą spokrewnione.

No i efektem tego była rozpowszechniona hemofilia w rodzinach panujących w całej Europie.

To prawda. Natomiast to są zagadnienia, o których w naukach społecznych się dyskutuje. I tę moją wypowiedź wypatrzono gdzieś w internecie i tak wycięto, żeby nagiąć ją do tezy, że jestem za zniesieniem zakazu kazirodztwa. Któregoś dnia rano usłyszałam w jakiejś dyskusji radiowej, co poseł Hofman opowiada na ten temat i jakie są reakcje. Pomyślałam, że oni wszyscy na głowę upadli. Nie wiedziałam, o co chodzi. Wydawało mi się, że posłowie powinni czytać i słuchać ze zrozumieniem. A tu okazało się, że zrozumienie można wykręcić na drugą stronę i udawać idiotę.

Czemu to miało służyć?

Waleniu w Platformę. Atakowano mnie, żeby osłabić rząd PO. To było kłamstwo z zimną krwią. Tych ataków prawicy na mnie było zresztą sporo.

Dostało się też pani za krytykę kampanii „Nie odkładaj macierzyństwa na potem". Czy to nie jest słuszny postulat?

Ale spoty, które towarzyszyły tej kampanii, były obraźliwe dla kobiet. Jeden z nich sugerował np., że kobieta robiąca karierę nie ma dzieci. Przecież to jest bzdura. Wystarczy popatrzeć na przyszłą szefową Komisji Europejskiej, która jest matką siódemki dzieci. A jednak fundacja, która wypuściła ten spot, uznała, że trzeba postraszyć kobiety, iż nie pogodzą macierzyństwa z karierą. Dostałam mnóstwo sygnałów od organizacji feministycznych, żebym zareagowała, bo kampania, po pierwsze, była skierowana tylko do kobiet, tak jakby mężczyźni w procesie prokreacji byli nieobecni, po drugie, pokazywała je jako osoby nieodpowiedzialne. A więc w tym wypadku nie robiłam tego z własnej inicjatywy, tylko odpowiedziałam na sygnały, że to jest spot dyskryminujący aktywne zawodowo i ambitne kobiety.

A wtedy zarzucono pani, że ujmując się za kobietami bezdzietnymi, dyskryminuje pani matki.

To był kompletny absurd. Ale raz jeszcze powiem, że gdy się sprawuje stanowisko związane z równym traktowaniem, to trzeba się pogodzić z ostrą reakcją. Gdy popatrzymy na badania, to widać, że w polskim społeczeństwie rośnie akceptacja dla partnerskiego modelu rodziny. Ale jest ogromna różnica w postawach kobiet i mężczyzn, bo za partnerstwem w rodzinie jest o 20 proc. więcej kobiet niż mężczyzn. Funkcją takich spotów jest przeciwdziałanie zmianom w postawach kobiet – żeby nie zachodziły albo przynajmniej były wolniejsze.

Czy tak samo pracowało się pani z Donaldem Tuskiem i później z Ewą Kopacz?

Oboje zapewnili mnie o pełnym wsparciu zwłaszcza w dążeniu do ratyfikacji konwencji antyprzemocowej. Bez tego przeprowadzenie ratyfikacji przez Sejm byłoby niemożliwe. To była wielka rzecz, że udało się to zrobić w tak krótkim czasie.

Do tej konwencji też było sporo zarzutów ze strony prawicy.

Atakowany był przepis, że trzeba dążyć do eliminowania treści przemocowych z podręczników szkolnych. Że nic nie może być usprawiedliwieniem dla przemocy, nawet tradycja. Podczas posiedzenia komisji sejmowej prawnicy ówczesnej opozycji grzmieli, że to jest burzenie istniejącego porządku prawnego. Rzecz w tym, że prawie identyczny przepis jest zawarty w konwencji w sprawie likwidacji dyskryminacji kobiet, którą Polska ratyfikowała w 1980 roku, a więc od tego czasu, czyli od 39 lat, jest on częścią naszego porządku prawnego. Co miałam zrobić z takim argumentem? Powiedzieć tym prawnikom, którzy kończyli ten sam wydział co ja i których znałam: słuchaj nie znasz prawa. Mówiłam to delikatnie – przypominam, że identyczny przepis zawarty jest w konwencji ratyfikowanej w 1980 roku. W tym momencie zapadała krępująca cisza, bo nikt o tamtej konwencji nie pamiętał.

Chce pani powiedzieć, że nie można stawiać zarzutu, iż dokonuje się rewolucja kulturowa, skoro od 30 lat dany przepis u nas obowiązuje i do rewolucji nie doszło?

To po pierwsze. A po drugie wydawało mi się, że takiej niekompetencji nie powinno się pokazywać w Sejmie. Że skoro prawnicy zabierają głos na posiedzeniu komisji sejmowej, to wiedzą, co mówią. Przeżyłam też dość krępującą sytuację przed wyjazdem do Brukseli, gdzie przedstawiałam stanowisko rządu w sprawie dwóch dyrektyw. Na posiedzenie komisji, gdzie o nich dyskutowaliśmy, przyszedł poseł ówczesnej opozycji i odczytał z kartki oświadczenie dotyczące innej dyrektywy niż ta, którą akurat omawialiśmy w danym momencie.

Dlaczego to był krępujące?

On po prostu tych dyrektyw nie rozróżniał, ale czuł się w obowiązku zabrać głos i odczytać z kartki jakieś stanowisko absurdalnie brzmiące w tym kontekście. Z tego widać, że edukacja jest potrzebna, szczególnie wśród polityków. Zresztą przez półtora roku, kiedy zajmowałam stanowisko pełnomocnika, starałam się prowadzić taką edukację. Gdy mnie zapraszano np. do otwarcia konferencji, zawsze sobie zagwarantowałam 5–10 minut na wystąpienie i opowiadałam o problemach równościowych. Moją idée fixe było to, żeby sprawy równości wdrażać na różnych poziomach, bo nie da się wprowadzić zmian równościowych, mając kilka osób i biuro w Alejach Ujazdowskich. Trzeba zejść niżej.

W jaki sposób chciała pani zejść niżej?

Myślałam o wprowadzeniu pełnomocników regionalnych. W sprawie zwalczania przemocy kontaktowałam się ze wszystkimi Kościołami mającymi prawo udzielania ślubów, bo liczyłam, że się w tę akcję włączą. Wysłałam listy do wszystkich biskupów z prośbą, żeby uwzględnili temat przemocy w swoich działaniach. Gdyby każdy ksiądz podczas akcji „16 dni przeciwko przemocy" powiedział z ambony, że przemoc jest grzechem, z którego się trzeba spowiadać, to miałoby to ogromne oddziaływanie. Liczyłam, że chociaż część biskupów to podchwyci. Dostałam zaledwie cztery wymijające odpowiedzi w stylu: Jestem na emeryturze, niewiele mogą zrobić.

Środowiska kościelne nie popierały konwencji antyprzemocowej, a pani ją forsowała. Może dlatego?

Przecież każdy powie, że przemoc jest złem. Tylko jak trzeba działać, to już nie ma komu.

Cel jest słuszny, ale środki się nie podobały. Prof. Andrzej Zoll, autorytet prawny, powiedział o konwencji antyprzemocowej, że może doprowadzić do wykorzenienia tradycji i że jej ratyfikacja jest zamachem na naszą cywilizację.

Tego typu obawy wynikają z niezrozumienia konwencji.

Jeżeli dwoje prawników czyta konwencję zupełnie inaczej, to może ona została źle napisana? Prof. Zoll mówił w jednym z wywiadów, że groźne jest wprowadzenie terminu płeć społeczno-kulturowa.

Płeć społeczno-kulturowa to pojecie znane w naukach społecznych od lat 60. XX wieku. Pokazuje ona, że kobiecość i męskość są różnie definiowane, układy ról płciowych też są różne w różnych społeczeństwach. Badania socjologiczne i psychologiczne pokazują, że „kobiecości" i „męskości" nie można ograniczyć do biologii. A oparcie jej na biologii było punktem wyjścia do podziału sfer i głoszenia, że kobieta to jest prywatność, a mężczyzna to sfera publiczna.

Co to ma wspólnego z biologią?

Mówiąc wprost: kobieta ma urodzić dziecko, a gdy je urodzi, ma zostać w domu. Sprzeciw wobec „płci społeczno-kulturowej" bierze się z chęci zatrzymania zachodzących zmian.

Czy podczas swojej działalności na rzecz równości spotkała się pani z próbami wykorzystania przez polityków? O Leszku Millerze mówiono np., że chętnie się uśmiechał do środowisk feministycznych, ale na koniec zblatował się z Kościołem, żeby zyskać jego poparcie w referendum akcesyjnym.

Rzeczywiście, polska lewica nie ma tu wielu zasług. Ale gdyby nie te lewicowe głosy, lewicowi reprezentanci, to byłoby w Polsce gorzej z równością. Z konstytucji zniknąłby pewnie zapis o równości kobiet i mężczyzn. Ale najważniejsze jest to, że ze wszystkich krajów postkomunistycznych tylko w Polsce jest silny ruch feministyczny. Kongres Kobiet potrafi skupić 10 tys. osób, to jest skala nieznana innym organizacjom pozarządowym. Ruch kobiecy wymusza na władzy różne rozwiązania. Bez niego nie byłoby ustawy kwotowej, nie byłoby rad eksperckich przy prezydentach miast. Sama przewodniczę takiej radzie w Warszawie powołanej przez Rafała Trzaskowskiego. A im mniej jest inicjatyw państwowych, tym ważniejsze są samorządowe inicjatywy.

A inicjatyw rządowych jest mniej?

Oczywiście, przecież obecny pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Adam Lipiński chyba nie podjął żadnej inicjatywy w tej dziedzinie, skoro nawet nie powołał pełnomocników regionalnych, na których finansowanie osobiście wywalczyłam budżet w Brukseli. Ciekawa jestem, co się z tymi pieniędzmi stało. A kiedyś w wywiadzie pytany o to, co resorty robią w sprawie równości, minister Lipiński odpowiedział, że przecież nie będzie pouczał ministrów. To jest kompletne nieporozumienie i niezrozumienie swojej roli, bo on jest odpowiedzialny za koordynację działań resortów w sprawach równościowych, zatem ma obowiązek pouczać ministrów. A nie dość, że tego nie robi, to nawet nie zabiera głosu w tych sprawach. Mamy więc do czynienia z kompletną fasadowością, bo stanowisko jest obsadzone, ale nie ma żadnych działań prorównościowych.

Może minister Lipiński niewiele robi dla równości, ale gdyby tak popatrzeć na reprezentację PiS do Parlamentu Europejskiego, a jest to najbardziej pożądana przez polityków funkcja, to dużo więcej kobiet dostało się z PiS niż z PO.

Nie twierdzę, że tak nie jest, choć PiS było jedyną partią, która przekonywała, że nie da się wprowadzić kwot dla kobiet na listach wyborczych. Mój ulubiony argument, który usłyszałam, brzmiał, że chyba trzeba będzie żony i przyjaciółki namawiać do kandydowania, bo kobiety nie chcą wchodzić do polityki. A proszę, jednak chcą. Poza tym stanowiska w Brukseli są lukratywne pod względem finansowym, ale nie dają wpływu na krajową politykę, to jest taki boczny tor. Gdybyśmy popatrzyli na „jedynki" na listach do parlamentu – ja już to policzyłam – to PiS ma 14 proc. kobiet, a Koalicja Obywatelska ponad 30 proc.

Czy czarny marsz, który powstrzymał PiS przed zaostrzeniem prawa antyaborcyjnego, to jest właśnie efekt tego silnego ruchu feministycznego, o którym pani mówiła?

Absolutnie tak. Uważam, że tamten protest nie dotyczył aborcji, tylko zamachu na prawo kobiet do decydowania o sobie. Znam wiele kobiet, które mówią: nigdy nie usunęłabym ciąży, ale to jest moja decyzja. Znam też kobiety, które nie usunęły ciąży, mimo że wiedziały, iż urodzą chore dziecko. I chodziły na demonstracje przeciwko zaostrzeniu prawa do aborcji. Odebranie prawa do decydowania o sobie jest dla wielu kobiet uderzeniem w coś najbardziej intymnego. Tu nie ma żadnego argumentu za tym, że można kobiety pozbawić prawa do decydowania.

Jest jeden argument, że jednak ciąża kończy się pojawieniem się na świecie nowego człowieka, a więc jej przerwanie w pewnym sensie jest zabójstwem człowieka.

W tej sprawie dwie strony sporu nigdy się nie przekonają. Jedni wierzą, że życie zaczyna się w momencie poczęcia, inni – że później i należy zygotę od człowieka odróżniać. Natomiast wtedy chodziło o prawo do decyzji. Co mnie uderzyło, że w tamtych protestach uczestniczyło bardzo dużo młodych kobiet. Zwykle w działalność na rzecz kobiet angażują się osoby w średnim wieku i starsze. A ponadto te młode dziewczyny posługiwały się znacznie ostrzejszym językiem i ostrzejszymi symbolami niż moje pokolenie. W moim pokoleniu nigdy nie padłyby słowa: „moja macica to moja sprawa". Ba, o macicy w ogóle publicznie się nie mówiło. Poza tym młodzi ludzie doskonale wiedzieli, gdzie jest ośrodek władzy, bo w ramach czarnych protestów demonstrowali pod PiS-em. A ikonografika, która towarzyszyła czarnym protestom, odwoływała się do anatomii kobiet, co też jest nowością. To jest zmiana genderowa, której się boją prawicowcy.

Co jest pani największym rozczarowaniem naszego 30-lecia?

Chyba to, że zmiana postępuje wolno, że osiąganie równości jest procesem bardzo długim i na dodatek przebiega po spirali. Jest postęp, a potem regres, choć nigdy nie wraca się dokładnie do punktu wyjścia. My w tej chwili jesteśmy w momencie cofania się. Nie mam żadnej wątpliwości, że potem nadejdzie moment postępu. Rzecz w tym, że każdy, kto zabiega o ten postęp od 30 lat, chciałby widzieć większe efekty. Osobiście jestem optymistką, bo uważam, że skoro w świadomości ten postęp jest bardzo widoczny, to i w realu nie ma od niego odwrotu.

—rozmawiała Eliza Olczyk (dziennikarka tygodnika „Wprost")

Małgorzata Fuszara Prawniczka, socjolożka, współtwórczyni i kierowniczka Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wraz z Eleonorą Zielińską współtworzyła pierwszy w Polsce projekt ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn (nie wszedł pod obrady Sejmu). W latach 2014–2015 pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania. Autorka książek poświęconych udziałowi kobiet w polityce i życiu publicznym.