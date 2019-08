Pół na pół z gazowaną

Nawet jeśli nie był to spokojny urlop, dostaliśmy z niego bardzo sympatyczną pocztówkę. Taco swędziało, drażniło, ciągnęło do studia. Nie potrafił spokojnie odpocząć. I w końcu przerwał... przerwę. Wydawniczą. Jaką miał być u niego rok 2019. A że nic mu nie wychodzi lepiej niż realizowanie spontanicznych pomysłów, tę na szybko wypisaną pocztówkę stawiam na półce wyżej niż jego poważnie przemyślane albumy.

„Pocztówka z WWA, lato '19" – bo miało być zupełnie niezobowiązująco. Nic poważnego, ot, taka kartka, co tam u niego. Konwencja utrzymana w ryzach: słyszymy w zwrotkach, także gościnnych, że lipiec, że warszawski chłód, potem skwar, Warszawa to, stolica tamto. Tym razem Taco Hemingway podzielił się w studiu miejscem z czterema bardzo odmiennymi raperami, wokalistą i wokalistką. A muzycznie również jest różnorodnie – dostajemy pełen przekrój obecnych trendów na pograniczu rapu oraz popu, czyli nowoczesnej elektroniki i r'n'b. I to od wielu różnych producentów.

Jasne, to raczej nie jest aż taki spontan, jak go malują. Taco po prostu obdzwonił kilku kumpli i po dwóch tygodniach dostaliśmy luźne wydawnictwo – wolne żarty. Ale jednak słuchając z przekonaniem, że tak właśnie było, w środku lata dostajemy relacje z ich wakacji plus ciekawe obserwacje miejskiego letniego życia. Obserwacji, jakich od kilku lat mocno w tekstach wokalisty brakowało, a które był...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" TYLKO TERAZ: 50% rabatu na dostęp do serwisu rp.pl Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

nie zawiera: E-wydanie "Rzeczpospolitej"

nie zawiera: Aplikacji na smartfon i tablet KUP TERAZ