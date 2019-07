Szczecin. Disneyland dla naiwnych literatów

Władze przydzieliły Jerzemu Andrzejewskiemu ośmiopokojową willę w podszczecińskiej dzielnicy Głębokie, by mógł w spokoju tworzyć. Pisarz spędził tu parę lat, by w 1953 r. przenieść się do stolicy

