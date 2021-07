Łowcy tajemnic materiały prasowe

Akcja „Wózek" polegała na wykradaniu niemieckiej poczty z poufnymi informacjami jadącej do Gdańska i Królewca transportem kolejowym. Niewątpliwie był to jeden z najbardziej spektakularnych sukcesów w latach 30. XX wieku Oddziału II Sztabu Generalnego. To dzięki niej zgromadzono większość informacji o niemieckiej armii.