Leonardo nosił się na różowo

Na 500. rocznicę śmierci Leonarda da Vinci Arkady wydały album Hiszpanki Laury Gracii Sánchez w serii Encyklopedia sztuki, a krakowskie Insignis biografię napisaną przez Waltera Isaacsona, autora bestsellerowego „Steve'a Jobsa". Pierwsza książka to wnikliwy przewodnik, druga na 800 stronach barwnie opowiada o głównym bohaterze, preferując fakty nad konfabulację. Obie nadspodziewanie dobrze się uzupełniają.

Mały album to zarys artystycznej biografii Leonarda, bogato ilustrowany reprodukcjami nie tylko jego dzieł, ale również innych twórców: Botticellego, Dürera, Rafaela oraz jego wielkiego rywala – Michała Anioła. Można porównać, czym różnił się styl każdego z nich, co ich zbliżało, a co dzieliło. A przede wszystkim lepiej poznać XV- i XVI-wieczne dzieła sztuki w miastach, z którymi Leonardo był związany – Florencji, Mediolanie, Rzymie. I przy okazji odkryć, że niewielka figura Dawida, wykonana w brązie przez Verrocchia, florenckiego nauczyciela Leonarda, to najprawdopodobniej rzeźbiarski portret jego ucznia. Twarz Leonarda pamiętamy z rysunków i obrazów, powstałych u schyłku życia mistrza, na których przypomina sędziwego mędrca. Tymczasem rzeźba Verrocchia przedstawia go jako dwudziestolatka o muskularnym ciele i chłopięcej twarzy.

W albumie tematy, które najżywiej interesowały Leonarda zestawione są niejednokrotnie z jego własnymi przygoto...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: 50% rabatu na eprenumeratę kwartalną E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ