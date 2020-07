Milan Kundera. Zmartwychwstanie ukrywającego się pisarza

Na stronie internetowej ogólnopolskiego dziennika pojawiła się wiadomość: „Nie żyje Milan Kundera". Po kilkudziesięciu minutach przyszło sprostowanie. Nie po raz pierwszy uśmiercono artystę za życia.

Pogłoska o śmierci 91-letniego Milana Kundery szybko obiegła portale społecznościowe. Nic dziwnego, to gigant literatury XX w., choć wciąż omija go Nagroda Nobla. Od kiedy tempo rozpowszechniania informacji stało się zawrotne, a siejący dezinformację bezkarni, fake newsy zbierają żniwo. Wystarczy przypomnieć, że kilka lat temu w podobny sposób potraktowano Janusza Gajosa. Swoją śmierć mogli też oglądać za życia inni pisarze: Haruki Murakami w grudniu 2015 r., kiedy pojawił się wpis na nieprawdziwym profilu wydawnictwa pisarza na Twitterze, wcześniej – w 2012 r. Gabriel García Márquez, gdy obwieszczający jego odejście w zaświaty fake news objawił się na na tym samym portalu na koncie rzekomo należącym do Umberto Eco. A że profil Eco obserwowało prawie 2 tys. osób, wieść błyskawicznie rozprzestrzeniła się po świecie.

Takie funeralne sensacje nie są wynalazkiem naszych czasów. W kwietniu 1866 r. w paryskich gazetach pojawiły się nekrologi ...

