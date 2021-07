Artur Dunin: Tercet Tusk-Trzaskowski-Budka poprowadzi do zwycięstwa

Nie było żadnej afery hazardowej. Nic się nie wydarzyło, Skarb Państwa nie doznał uszczerbku. Ta afera była w dużej mierze wykreowana przez opozycję, zwłaszcza PiS i media, bo wy bardzo często kreujecie rzeczywistość. Tak jak wykreowaliście konflikt między Grzegorzem Schetyną a Donaldem Tuskiem - mówi Artur Dunin, senator PO.

Plus Minus: Czeka pan na powrót Donalda Tuska do polskiej polityki?

Czekam. Uważam, że będzie iskrą, która wzmocni płomień działań PO. Dzięki niemu Platforma stanie się grupą ludzi, którzy idą w jednym kierunku, do zwycięstwa. A w przyszłym parlamencie będziemy stanowić główną siłę polityczną.

Tak pan wierzy w jego moc sprawczą?

Wierzę, że potrzebujemy tej iskry. Wszyscy ciężko pracujemy i się staramy. Z Borysem Budką jeździmy po kraju w ramach programu „Polska przyszłości". Rafał Trzaskowski podejmuje działania, żeby zaangażować do polityki młodych ludzi, którzy dotychczas stronili od niej. Zatem próbujemy wiele działań, ale w rozmowach z ludźmi spoza partii wychodzi, że brakuje im Tuska. Ludzie, których spotykam na ulicy, wierzą w to, że powrót Donalda Tuska do polityki spowoduje powrót normalności.

A tymczasem pana kolega klubowy Franciszek Sterczewski, rocznik '88, obsadziłby byłego premiera, rocznik '57, w roli r...

