Tomasz Szlendak: Kibice są najbardziej romantyczną grupą społeczną

Co roku robię taką zabawę dla studentów i studentek. Lista tego, czego szukają mężczyźni u kobiet, jest niemal taka sama od lat, a lista cech poszukiwanych przez kobiety rośnie z roku na rok. Czy znajdą gdzieś mężczyznę ze wszystkimi tymi zaletami? Nie znajdą nawet z połową z nich – mówi Piotrowi Witwickiemu socjolog prof. Tomasz Szlendak

Plus Minus: Socjolog może się zakochać?

Będzie mu trudno. Pod koniec lat 60. William Kephart pytał studentki ostatniego roku studiów, czy jakby mężczyzna miał wszystko, czego potrzebują, wszystko, czego u mężczyzny pragną, to wyszłyby za niego za mąż, mimo że nie byłyby w nim zakochane.

Mówimy o klasycznym typie: wysoki brunet, dobrze zarabia i jest dowcipny?

Tak. I jak pan myśli, co odpowiadały kobiety?

Że nie.

Odpowiadały, że nie wiedzą.

Ale psychologia ewolucyjna wie.

Badane przez Kepharta nie zrozumiały pytania: jak to, mężczyzna ma wszystkie cechy i zasoby, których pragną, i one nie są w nim zakochane? Kiedy zadaje się to samo pytanie mężczyznom, to oni odpowiadają: nie. Mężczyzna nie ożeni się z kobietą, która spełnia wszystkie stawiane przez niego wymagania i ma wszystkie pożądane cechy, ale jej nie kocha.

Faceci są bardziej romantyczni.

Owszem. Socjologia odpowiada na to pytanie wprost i brutalnie. To mężczyźni stoją pod balkonam...