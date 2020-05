Tomasz P. Terlikowski: Belgia coraz mniej katolicka

To decyzja Kongregacji Nauki Wiary, bo to ona ostatecznie zakończyła trwający od kilku lat spór o to, czy w katolickich szpitalach psychiatrycznych mogą być wykonywane eutanazje. Wymagały tego belgijskie władze, a świecki zarząd szpitali nie tylko przychylił się do tego wniosku, ale uznał go za w pełni zgodny z chrześcijańską antropologią i etyką. Władze zgromadzenia, ale, niestety, nie wszyscy zakonnicy, od samego początku sprzeciwiały się takiemu postawieniu sprawy i przekazały sprawę Stolicy Apostolskiej. Kongregacja Nauki Wiary rozstrzygnęła, że nie da się pogodzić chrześcijańskiego rozumienia miłosierdzia i medycyny z eutanazją.

