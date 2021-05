Jan Maciejewski: Prorokini Nancy Pelosi AFP

Biednej Nancy oberwało się za brak delikatności, a ona po prostu jest o krok przed wszystkimi. Pani Pelosi, spiker Izby Reprezentantów, po uznaniu byłego policjanta winnym zabicia George'a Floyda wygłosiła na cześć tego ostatniego... No właśnie, co to w ogóle było? „Dziękuję Ci George, dziękuję, że byłeś tam i poświęciłeś („sacrifice") swoje życie za sprawiedliwość, że wzywałeś tam swoją mamę – och, jak to było wzruszające. Od teraz twoje imię będzie synonimem sprawiedliwości". Nawet liberalne amerykańskie media, jak choćby CNN, zareagowały w tonie: wstrzymaj konie, Nancy. Zwracając jej uwagę, że z tego, co mówiła, można by wywnioskować, iż Floyd w zasadzie wprosił się pod kolano Dereka Chauvina. Przecież poświęcić swoje życie, oddać je w ofierze – a taki był nie tylko dosłowny sens, ale również ton i wymowa całej perory Pelosi – można tylko dobrowolnie.