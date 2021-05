Tomasz P. Terlikowski: Ostrożnie z zakazami

Zacznijmy od spojrzenia na polski Kościół Anno Domini 2021. Kryzys dotarł do niego z całą mocą. Pandemia i ujawniane skandale seksualne przyspieszyły procesy, które zachodzą od lat. Młodzież w zasadzie już nam z Kościoła wywiało, nowicjaty zakonne i seminaria pustoszeją w zastraszającym tempie, liczba małżeństw sakramentalnych spada, tak jak spada, i to regularnie, liczba praktykujących. Model duszpasterstwa, jaki dotąd prezentowaliśmy, wcale nie tak pomalutku dobiega końca. Rewolucja obyczajowa, zmiany cywilizacyjne i wreszcie głębokie zmiany, jakie zachodzą w katolicyzmie na świecie, docierają do naszego kraju natychmiast i wymagają odpowiedzi, a nie udawania, że temat nie istnieje. Na to wszystko nakładają się jeszcze – to obecnie – stare, partyjno-polityczne, i nowe, związane z podejściem do pandemii, podziały na zewnątrz i wewnątrz Kościoła. Jednym słowem wokół nas „dzieje się" historia, powstaje nowa rzeczywistość.

Odpowiedzi na taki proces mogą zaś być dwie. Pierwszą z nich jest szukanie nowych modeli komunikacji, ewangelizacji, duszpasterstwa, ale także nowych stylów teologii czy kaznodziejstwa, oraz rozwiązywanie problemów, jakie przed nami stają. Ta droga wymaga jednak otwartego diagnozowania sytuacji, odważnego stawiania pytań, zgody na to, że ktoś będzie się mylił, a ktoś inny błądził, i wreszcie akceptacji dla różnorodności opinii i recept. To właśnie w debacie, w rozmowie, w ucieraniu racji, ale i przekonywaniu innych kształtuje się droga wyjścia z kryzysu. Droga starożytnych soborów i synodów była taką właśnie drogą, gdzie nieraz bardzo ostro się ze sobą ścierano, i gdzie wybrzmiewały stanowiska obu stron. To wszystko zaś wspierane modlitwą, postem i jałmużną.