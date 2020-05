Tradwives chcą być jak matki i babki

Odrzucają rewolucję seksualną, feminizm i równouprawnienie. Na świecie przybywa kobiet, które rezygnują z kariery, by zająć się domem i podporządkować woli męża. Skąd się wziął i co ze sobą niesie tzw. ruch tradwife?

Sarah Dunkley w 2015 roku porzuciła pracę nauczycielki i została „tradwife". To zbitka dwóch angielskich słów: traditional i wife, czyli tradycyjna żona. Jak sama mówi, od tego czasu ciężko pracuje, by każdego dnia uszczęśliwiać męża Bena i dwójkę dzieci. Chwali się, że zostając w domu, znalazła czas, by pójść na siłownię, zacząć zdrowo się odżywiać oraz zadbać o fryzurę i makijaż. Gdy mąż jest w pracy, ona bawi się z dziećmi, sprząta i szykuje domowy obiad tak, by był gotowy na jego powrót. Ponieważ pieniądze zarabia tylko Ben, to 32-latka w zamian stara się zapewnić mu dom, w którym odpocznie i zregeneruje siły.

Podobne życie wybrała Laura Lightbody, która podkreśla, że odkąd została „tradwife", jej życie uległo magicznej transformacji. Gdy pracowała, dom był zaniedbany, a ona ciągle kłóciła się z mężem, m.in. o to, kto zrobi obiad. Teraz małżeństwo 37-latki działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Kobieta co tydzień przygotowuje plan...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Ostatnie dni promocji!

Kup e-prenumeratę Rzeczpospolitej w promocji i #zostanwdomu E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ