Alfabet na majówkę

Covid (zwany również koronawirusem) – spisek Billa Gatesa, WHO i Edyty Górniak zawiązany w celu odebrania Polakom długiego weekendu.

Disco polo – początek maja to pierwsza okazja, żeby posłuchać hitów Zenka w plenerze. Jak do tego doszło? Nie wiem!

Dzień flagi – 1 maja jest Święto Pracy. 3 maja Konstytucji. No a 2 maja został jak ten Himilsbach z angielskim. Stąd wziął się dzień flagi.

Działka – można tam wyjechać. To jest ten teren, o którym w patriotycznych pieśniach śpiewamy „ziemia". To jej nie rzucim. Działki. Tej działki.

Długi weekend – zjawisko nieznane poza Polską. W innych krajach weekend ma dwa dni. Wyjątkiem jest Korea Północna – tam zazwyczaj ma zero. U nas tygodniowy weekend nie jest niczym zaskakującym. Zaskakuje tylko, jeśli w tym czasie coś w Polsce normalnie działa.

Grill – staropolską tradycją jest rozpoczynanie sezonu właśnie w długi weekend. Grill, powszechnie zwany w Polsce grylem, to okazja do integracji, rozrywki i konsumpcji. Lepsze od tego może być tylko wesele. Tam mają to wszystko plus oczepiny.

Kalendarz – sprzyja albo nie sprzyja....

