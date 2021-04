Justyna Pokojska: Lockdown najmocniej uderzył w kobiety

Ubiegłoroczny lockdown i zamknięcie gospodarki najmocniej uderzyły w kobiety. W zeszłym roku 2 mln Polek było zagrożonych utratą pracy albo redukcją wynagrodzenia, bo to sfeminizowane branże, jak gastronomia czy hotelarstwo, ucierpiały najmocniej - mówi Justyna Pokojska, socjolożka.

Plus Minus: Przenieśliśmy życie do internetu. Już na stałe?

Już wcześniej tam byliśmy, po prostu na początku pandemii w końcu to zrozumieliśmy. I że to już jest nieodwracalne. Długo walczyliśmy, by nie dać się wchłonąć, ale przekonaliśmy się, że nie mamy wyjścia, że czas już skończyć dzielić świat na internet i tzw. real – wszystko jest już cyfrowe, wszędzie mamy nowe technologie, które podążają za nami krok w krok: wymyślają, prognozują, obserwują nas, obliczają.

Jak odnajdujemy się w tym świecie?

Niektórzy zatonęli, a inni trzymają się na powierzchni. Mam nadzieję – a może raczej: łudzę się – że wszystko to, co przez ostatni rok mówiono o potrzebie higieny cyfrowej, wywołało w nas jakąś refleksję. To niesamowicie ważne choćby w przypadku dzieciaków: przez lata rodzice walczyli z nimi, by nie korzystały całymi dniami z komputera, a teraz dzieci mają osiem godzin dziennie siedzieć przed komputerem w zdalnej szkole. Moja ośmiolatka również...

