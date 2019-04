PiS, LGBT, europejskie klimaty

Wizja chrystianizowania Europy rysowana przez premiera Morawieckiego jest abstrakcją. Co nie znaczy, że PiS nie ma żadnych szans na opóźnienie w Polsce zmian uznawanych za nieuchronne.

Spalenie przez księdza z Gdyni „okultystycznych" książek na dziedzińcu parafii to tylko jeden z przejawów wielkich emocji, jakie co rusz wybuchają w różnych punktach Polski. Mamy je po prawej stronie. Oto wciąż traktowany przez niektórych poważnie reżyser Grzegorz Braun wezwał do karania homoseksualistów więzieniem.

Ale przebijając się przez chór słusznego oburzenia wobec każdego z tych przypadków, warto przypomnieć o przejawach ekstremizmu po drugiej stronie. W internecie akcja nawoływania do chemicznej kastracji wszystkich księży cieszy się wielką popularnością, a napisy na murach świątyń przypominają klimat z czasów francuskiej rewolucji. Krzysztof Śmiszek, polityk Wiosny i partner Roberta Biedronia, naprawdę żąda karania więzieniem z kolei za „homofobię", czyli de facto za opinie, poglądy.

Unia neutralna? Wolnego!

Te wszystkie skrajne wypowiedzi i akcje są udziałem mniejszości, często funkcjonujących na obrzeżach różnych mainstreamów....