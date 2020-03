Wicepremier Piotr Gliński: Dziś jest prawdziwa demokracja

Wierzę, że gdy nowe instytucje i muzea będą działać, więcej Polaków będzie myślało w podobny sposób. Ten wspólnotowy potencjał będzie nam bardzo potrzebny w trudnych czasach kryzysu gospodarczego po epidemii, które nadchodzą – mówi Michałowi Szułdrzyńskiemu wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Plus Minus: Przy okazji przygotowań do setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej powraca spór o ocenę naszych obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Finowie uczcili swoje stulecie wspaniałą bibliotekę w centrum Helsinek, wielkim wielofunkcyjnym obiektem...

Ile lat powstawała ta biblioteka?

Otwarto ją sześć lat po tym, jak rozstrzygnięto konkurs na pomysł uczczenia okrągłej rocznicy.

No właśnie. Proszę porównywać więc do tego, co będzie w Polsce po takim czasie, czyli pewnie po jakichś siedmiu czy ośmiu latach naszych rządów. Słyszę o naszym rządzie opinię, że „nic nie zrobili" w sprawie obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Nasi przeciwnicy ukuli tę tezę i powtarzają ją w mediach, ale wbrew temu, co piszą, obchody były systematycznie i dobrze przygotowane. Powołaliśmy wieloletni program oraz instytucję do jego obsługi – Biuro Programu Niepodległa, którym kieruje młody menedżer kultury Jan Kowalski. Obchody rozpoczęły się już w zasadzie w 2017 roku. Rocznica t...

