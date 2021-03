Czy Daniel Obajtek pogrąży PiS?

Dla Jarosława Kaczyńskiego sowicie opłacani szefowie spółek państwowych mieli być zaczynem nowej elity biznesowej. Ten plan właśnie stanął pod znakiem zapytania.

W roku 2013, jeszcze przed dojściem PiS do władzy, miał miejsce znamienny incydent. Na zebraniu parlamentarnego Klubu PiS, wtedy jeszcze ugrupowania opozycyjnego, Jan Dziedziczak skrytykował rzecznika partii Adama Hofmana. Stawiał mu głównie zarzuty dotyczące stylu życia, oskarżał o zbyt ostentacyjne biesiadowanie, co przeciekało do mediów.

Jarosław Kaczyński uciął wszelką dyskusję następującą formułką: „Wolę mieć wojsko pitne, ale bitne". Chodziło mu o zalety Hofmana jako polityka chętnie wchodzącego w zwarcia z innymi formacjami, przede wszystkim z rządzącą Platformą Obywatelską. Prezes PiS zawsze bacznie obserwował swój obóz pod tym kątem. Sygnał był prosty: kto jest lojalny, może się mniej obawiać pretensji na innych polach.

Rzecz cała miała zabawną puentę. Jeszcze przed końcem tamtej kadencji parlamentu Kaczyński poczuł się zmuszony pozbyć się Hofmana i jego kolegów – z klubu i z list wyborczych w 2015 roku. Tym razem zarzuty były ci...

