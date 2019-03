Generał Sulejmani, postrach Bliskiego Wschodu

Irański generał Kasim Sulejmani kontroluje polityków, organizuje zamachy i prowadzi wojny. Dla zwolenników jest połączeniem Erwina Rommla, Jamesa Bonda i Lady Gagi, dla przeciwników – najpotężniejszym człowiekiem w regionie.

W 2008 r. podczas jednego z rautów dyplomatycznych w Bagdadzie do ówczesnego dowódcy sił koalicyjnych generała Davida Petraeusa podszedł prezydent Iraku Dżalal Talabani. Polityk bez słowa podał wojskowemu telefon komórkowy. Ten wziął go do ręki i spojrzał na wyświetlacz. „Generale Petraeus, powinien pan wiedzieć, że ja – Kasim Sulejmani – kontroluję politykę Iranu wobec Iraku, Libanu, Strefy Gazy i Afganistanu. Co więcej, irański ambasador w Bagdadzie jest członkiem brygady Al-Kuds. Jego następca też będzie należał do tej formacji" – brzmiała treść esemesa, który przeczytał zaskoczony amerykański oficer.

Petraeus na własnej skórze przekonał się, że nie są to czcze przechwałki. W tamtym czasie w Iraku trwały krwawe walki między amerykańskimi żołnierzami a szyickimi milicjami wspieranymi przez Sulejmaniego. Ponadto od początku wojny bomby-pułapki domowej roboty tworzone na jego polecenie zbierały krwawe żniwo wśród wojsk koalicji. Irańczyk nie b...