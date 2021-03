Panny, kawalerowie, swaci oraz ich służba

Netflix pobił własny rekord. W ciągu czterech tygodni od premiery aż 82 mln subskrybentów z całego świata obejrzało „Bridgertonów". W rzeczywistości widownia serialu była jeszcze większa. Wielu widzów oglądało go przecież z osobą ukochaną bądź nawet w towarzystwie całej rodziny. Ponadto cieszył się on olbrzymim zainteresowaniem w sieci. Idealnie trafił w gusta masowego widza i z łatwością zdeklasował dotychczasowy hit platformy – „Wiedźmina".

Trzeba przyznać, że miał ułatwione zadanie. W ciągu minionego roku Netflixowi przybyło blisko 40 mln użytkowników, którzy ze względu na ograniczenia związane z pandemią spędzali więcej czasu przed ekranami. Nie bez znaczenia wydaje się również to, że producenci coraz lepiej znają gusta widowni, bo dzięki platformie zbierają olbrzymie ilości danych o jej użytkownikach. Dokładnie zatem wiedzą, co zachęca ludzi do oglądania konkretnych seriali, jakiego typu produkcje cieszą się największym wzięciem i z jakich powodów się podobają. To bardzo cenne wskazówki pozwalające przygotować produkt spełniający oczekiwania możliwie szerokiej grupy odbiorców.

„Bridgertonowie" takim produktem właśnie są. To współczesny romans przebrany dla niepoznaki w płaszcz serialu historycznego. Opowieść o wielkiej namiętności, ale snuta z humorem, w sposób lekki i widowiskowy. Widz ogląda na ekranie bliskich sobie bohaterów, może bez większych problemów zrozumieć ich emo...

