De Gaulle nie był sprzymierzeńcem Stalina

The Print Collector/Alamy/be&w

De Gaulle (stoi w środku) wyeliminował gen. Girauda (z lewej), gdyż widział w nim marionetkę w rękach Amerykanów. Sam jednak nie miał tak mocnej pozycji, by móc wpłynąć na decyzję Roosevelta i Churchilla (siedzą) o miejscu otwarcia drugiego frontu w Europie. Na zdjęciu konferencja w Casablance, styczeń 1943 r.

Francuski historyk odreagował rodzinny uraz – przekonuje biograf Charles'a de Gaulle'a w polemice z Henri-Christianem Giraudem.

W 2020 r. obchodzono we Francji trzy okrągłe rocznice związane z gen. Charles'em de Gaulle'em: 130. urodzin, 50. śmierci i 80. apelu z 18 czerwca 1940 r., w którym nieznany jeszcze szerszej opinii publicznej wojskowy wezwał Francuzów do kontynuowania walki z Niemcami pomimo klęski poniesionej w kampanii 1940 r. Wszystkie te trzy wydarzenia zostały uroczyście uczczone przez Republikę, w tym przede wszystkim prezydenta Emmanuela Macrona, na ile było to tylko możliwe w warunkach pandemii.

W zeszłym roku ukazało się także nad Sekwaną kilkadziesiąt książek poświęconych różnym aspektom życia i działalności założyciela V Republiki. Część z nich stanowiły wznowienia. „Plus Minus" zwrócił uwagę na jedną z tych książek autorstwa Henri-Christiana Girauda, poświęconą relacjom de Gaulle'a ze Związkiem Radzieckim i komunistami. Jej pierwsze wydanie ukazało się w 1988 roku. W „Plusie Minusie" (27–28 lutego 2021) ukazał się obszerny wywiad z autorem, przeprowadzony przez Jędrzeja Biele...

