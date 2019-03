Socjal według PiS. Proteza silnej władzy

PiS pokazał, że umie znajdować pieniądze. Ale jeszcze nie udowodnił, że potrafi na dobre przełamać imposybilizm państwa.

Obrady konwencji PiS, na której ogłoszono tak zwaną piątkę, zakłócił w pewnym momencie nieznany odgłos, coś jakby syrena. – To chyba jedzie erka zabrać do szpitala Czerwińską – zażartował sobie mało taktownie jeden z delegatów. Teresa Czerwińska, minister finansów, dopiero co się dowiedziała, że ma znaleźć 40 miliardów złotych na najhojniejsze w historii Polski socjalne wydatki.

– To znaczy – uspokaja mnie polityk PiS – w tym roku to tylko 20 miliardów, bo przecież 500+ na pierwsze dziecko i trzynastka dla emerytów i rencistów ruszają od połowy 2019. Ale grunt, że wszystko będzie jeszcze przed wyborami.

Premier w roli magika

Minister Czerwińska jednak przetrwała. Ba, parę dni później zapowiedziała obniżkę podatku dochodowego od osób fizycznych – stawka podstawowa ma zejść z 18 do 17 proc. Ekipa rządząca występuje w roli magików coraz konsekwentniej. W pierwszych wywiadach premier Morawiecki, który w tej kwestii odegrał rolę wykonawcy woli Ja...