Jerzy Buzek: Obywatele mają prawo nie myśleć długofalowo

Zaproponowałem Lechowi Kaczyńskiemu udział w rządzie z pełnym przekonaniem. Był z pnia solidarnościowego, o prawie myśleliśmy podobnie – przecież później jako prezydent bronił niezawisłości sądów i Trybunału Konstytucyjnego! - mówi Jerzy Buzek, premier rządu AWS–UW.

Plus Minus: Gdy zaczynał pan swoją przygodę z polityką w 1991 roku, zagłosowało na pana trochę ponad 1400 wyborców. Teraz ma pan w każdych wyborach kilkaset tysięcy zwolenników. Jak to się robi?

W 1991 roku byłem piąty czy szósty na liście wyborczej, a na pierwszym miejscu był Tadeusz Jedynak, znany i bardzo popularny działacz Solidarności. Było więc dość oczywiste, że taki będzie rozkład głosów. Ale już w 2001 roku, mimo że Akcja Wyborcza Solidarność jako koalicja nie weszła do parlamentu, to osobiście osiągnąłem drugi wynik wyborczy w regionie. Podobnie dobry wynik uzyskał Janusz Steinhoff. Myślę, że część wyborców już wówczas doceniała dorobek mojego rządu, co potwierdziło się jeszcze świetnym wynikiem do Parlamentu Europejskiego zaledwie trzy lata później, co było dla mnie ogromnym zobowiązaniem.

Czy gdy kandydował pan do Sejmu w 1997 roku, wiedział pan, że Marian Krzaklewski – lider solidarności i twórca AWS – widzi...