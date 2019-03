Joanna Mucha: Platforma Obywatelska jest kiepska w public relations

Plus Minus

PiS-em nie powoduje chęć poprawienia życia Polkom i Polakom, tylko utrwalenia własnych rządów. Chcą mieć nieograniczoną władzę nad każdym z nas, nad naszym życiem, naszymi poglądami. Obiecają wszystko, żeby tylko utrzymać się przy władz - mówi Joanna Mucha, posłanka Platformy Obywatelskiej.

Plus Minus: Czeka pani na wiosnę?

Jak wszyscy. Zrobi się ciepło i radośnie.

Nie zapominajmy, że pory roku są upolitycznione.

W tym kontekście moglibyśmy złośliwie zapytać, czy „wiosna" jest nazwą formacji czy terminem ważności. A tak na poważnie, to z dużą uwagą i szacunkiem śledzę to, co się tam dzieje.

Nie lubią was.

Są na nas źli. W niektórych sprawach mają argumenty. W jakiś sposób ich rozumiem. Tak jest w kwestiach związków partnerskich czy kobiet.

Kwestiach kobiet? Przecież ostatnio na spotkaniu posłanek PO rozdawaliście pilniki do paznokci.

Nie mam nic przeciwko pilnikowi i nie uważam, że jest seksistowski. Mężczyźni też go używają. Miałam pilnik jako gadżet wyborczy w 2015 roku. Wszyscy go brali, również mężczyźni, z wielkim zadowoleniem.

Pani, z liberalnego skrzydła PO, szefowa Akademii Palikota, nie jest chyba jakoś bardzo daleko od Biedronia.

Akademię prowadziłam, gdy Janusz Palikot tworzył Platformę. Z wieloma ludźmi, k...