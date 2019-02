Speed dating czy karaoke? Gdzie znaleźć miłość

Szybkie randki „dla wybrańców", bar z karaoke czy muzyczny klub? A podryw po włosku, na Erasmusa, na własną firmę, a może zagadać pod szatnią? Z pewnością randkować wciąż można także poza internetem.

Zaczęło się od zaproszenia na Facebooku – nie znam, nie przyjmuję. Po kilku dniach zaproszenie znika, ale szybko przychodzi kolejne. Później jeszcze trzy wiadomości w stylu: „cześć", „dzień dobry", „haaaaaalo". Następnie zaatakował na Twitterze i na Instagramie. Najsprytniejsza była wiadomość: „Ja to nawet szanuję takie olewanie z twojej strony – daj po prostu znać, czy ta wiadomość do ciebie dotarła"... Na koniec przekonał nawet naszego wspólnego znajomego, by przedzwonił i poprosił w jego imieniu o przyjęcie zaproszenia na Fejsie, bo „to może być początek czegoś pięknego". Internet jest prawdziwą antyreklamą randkowania. Wolę już chyba speed dating.

17 randek na godzinę

Zaczyna się od wyboru grupy. Jest taka dla aktywnych, ale wuefu ze studiów chyba nie można podciągnąć pod aktywne uprawianie sportu. Są też randki dla niepalących, no ale przecież nie mogę wykluczyć, że kiedyś po jakiegoś papierosa jeszcze sięgnę. Inna grupa to rand...