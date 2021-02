Joanna Szczepkowska: Wirus autocenzury Fotorzepa/ Jakub Mikulski

Czarny ekran i napis „Tu miał być Twój ulubiony program" robi wrażenie. Inaczej ustawa, której konsekwencją będzie skasowanie mediów innych niż prorządowe, może nie wzbudzić protestów społecznych, podobnych do tych, jakie miały miejsce w przypadku dramatu kobiet. Brak mediów takich czy innych jest przy tym abstrakcją, zwłaszcza w mróz i w pandemię. Niewątpliwie na to liczą władze. Brutalny cynizm polityczny pozwala na wykorzystanie i epidemii, i klimatu do przeprowadzania brutalnych reform, z których nie wszystkie działają na społeczną wyobraźnię.