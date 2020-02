Oscary 2020. Filmowi herosi są zmęczeni

Najsłynniejsze nagrody filmowe stały się w XXI wieku drapieżne i multikulturowe. W tym roku jednak amerykańscy akademicy zrobili krok wstecz.

Dziewięć tegorocznych filmów nominowanych do Oscara w głównej kategorii łączy głównie gorycz, wyczerpanie, utrata nadziei. Opowieść o wojnie jest wyprana z patriotyzmu i bohaterstwa, „komedia romantyczna" zamienia się w historię o rozwodzie, kino gangsterskie niesie refleksję o przemijaniu, a bohaterem komercyjnego komiksu nie jest superbohater ratujący świat przed zagładą, lecz facet pogrążający się we własnych lękach i fobiach.









Straszna gorycz

Film „1917" Sama Mendesa – na ostatniej prostej faworyt, który zdobył już Złoty Glob i brytyjską nagrodę BAFTA – to historia dwóch angielskich żołnierzy, którzy w czasie I wojny światowej mają przedrzeć się przez pusty, ale wciąż niebezpieczny pas frontu i dostarczyć rozkaz zaprzestania działań do dowódcy innej brytyjskiej jednostki. Inaczej poprowadzi on oddział do boju i wpadnie w niemiecką pułapkę. Stawką misji jest więc życie 1600 żołnierzy, w tym brata jednego z posłańców. Sam Mendes nie powiewa jednak z dumą ...

