Cieślik & Górski: Miś, czyli czarna owca

Filmowy hit tygodnia? Powrót Prezesa: dwie wieże

W końcu nagrali Prezesa, co upubliczniła „Gazeta Wyborcza". Prawdopodobnie nagrywającym był zięć kuzyna. To tylko utwierdziło Jarosława Kaczyńskiego w przekonaniu, że we wszystkim miał rację. Także w tym, że do dziś jest kawalerem.

Nagranie dotyczące działania spółki Srebrna i pomysłu postawienia przy Nowogrodzkiej dwóch biurowców ujawniło, że lider PiS-u nie tylko umie liczyć, ale też nie przeklina. Pytanie brzmi: dlaczego „Gazeta Wyborcza" postanowiła ocieplić wizerunek Prezesa? To musi być jakiś grubszy spisek. Jak nic Michnik dogaduje się z Kaczyńskim.

Wszystkich obserwatorów naprawdę zainteresował tylko jeden moment z rozmowy Kaczyńskiego z austriackim deweloperem. Ten dotyczący dziurawych jeansów tłumaczki, która wyjaśniła Prezesowi, że teraz jest taka moda. „Ja cię nie mogę" – słyszy w odpowiedzi, a zdanie natychmiast staje się memem. Podobnie jak „wieże Kaczyńskiego". Wieże Kaczyńskiego! Ja cię nie mogę!

To miała...