Wrażliwy jak Banksy, komercyjny jak Banksy

„Dziewczyna z balonem” to jedna z najbardziej znanych prac artysty. Sprzedana za ponad 1 mln funtów na aukcji Sotheby’s w Londynie zaraz po tym trafiła do niszczarki umieszczonej w ramie

Media nie spuszczają z niego oczu. Fani także. Każdy ślad, który Banksy pozostawi, jest natychmiast upubliczniany i szeroko komentowany, co zresztą sam podsyca, konsekwentnie odmawiając ujawnienia tożsamości, nieustannie prowokując i zaskakując.

Banksy stał się mitem i popkulturową ikoną jak Andy Warhol. Jeśli nawet jego sztuka wyrasta z kontestacji, to i tak widać, że Banksy perfekcyjnie opanował działania autopromocyjne. Po sensacyjnym przebiegu ubiegłorocznej aukcji w Sotheby's w Londynie, gdy umieszczona w ramie i niespodziewanie uruchomiona niszczarka częściowo pocięła na oczach publiczności licytowany obraz Banksy'ego, co nieoczekiwanie rekordowo podniosło jego cenę (sprzedany został za ponad milion funtów), pojawiły się komentarze, że to żart, który przejdzie do historii. Mówiono o przełomie na rynku sztuki albo piarowskim chwycie, ale niezależnie od ocen to wydarzenie zasłużyło na ogłoszenie roku Banksy'ego.

Jego tajemniczość skłania do niekończących się pytań, kim jest artysta, i przypuszczeń, że może nie działa w pojedynkę, tylko w grupie (bo czy czterdziestoparolatkowi, odnoszącemu oszałamiające sukcesy artystyczne i rynkowe, chciałoby się jeszcze samemu robić „wrzuty" na ścianach p...