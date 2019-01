Mikołaj Trzaska: Znów pracuję ze Smarzowskim

Lubię pracować z Wojtkiem Smarzowskim, bo nie jest efekciarzem i cwaniakiem, to naprawdę dobry chłop. Jest odważny i bierze na siebie odpowiedzialność za swoją sztukę - mówi Mikołaj Trzaska, muzyk i kompozytor.

Plus Minus: Razem z Leszkiem Możdżerem i Tymonem Tymańskim robiliście kiedyś szalone, do bólu alternatywne rzeczy. Teraz robisz je już tylko ty.

Każdy z nas znalazł niszę, w której dobrze się czuje. Dla mnie to było jedyne wyjście. Dla Leszka i Tymona to, co robią, też było jedynym wyjściem i chyba każdy z nas tak myśli. Nie postrzegam mojej muzyki jako szalonej i alternatywnej. Jak chcesz być artystą, to musisz znaleźć oddzielny język, który cię określa i jest niepowtarzalny, i musisz mieć jakąś historię do opowiedzenia. Trzeba reagować na to, co się dzieje.

W twoim przypadku to ostatnio mocno medytacyjne rzeczy.

Chyba nie słuchałeś moich ostatnich płyt. Jest tam dużo wrzasku, wściekłości i silnych emocji.

To prawda, ale są też takie wyciszone płyty, jak „Delta Tree" sprzed dwóch lat.

To jest płyta kryzysu wieku średniego. Moja twórczość cały czas się radykalizuje. Znalazłem trochę bratnich dusz na świecie. Mam takich ziomków, jak Ke...