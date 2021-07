Wojny, które stapiają lodowce

Przechodząca obecnie przez Europę fala katastrofalnych powodzi niewiele zmieni. Globalne ocieplenie nadal będzie postępować, gdyż nawet tak dramatyczne zjawiska pogodowe nie przekonają ludzi do wymagających wielu wyrzeczeń działań proekologicznych. Lepszy skutek mogą przynieść projekty edukacyjne, a wśród nich komputerowa strategia „Imagine Earth".

To debiutancka strategia niemieckiego studia Serious Bros, której akcja rozgrywa się w odległej przyszłości. Na skutek niekończących się wojen i intensywnej eksploatacji surowców naturalnych nasza planeta stała się jałowa. Wybawieniem dla cywilizacji okazały się kosmiczne kolonie mające zapewniać Ziemi dostęp do wszelkich niezbędnych dóbr. Gracz zatrudnia się w jednej z wszechwładnych korporacji i na nowo odkrytych planetach rozwija kolejne kolonie. Rywali stara się zdominować przede wszystkim pod względem ekonomicznym. Wydobywać więcej surowców, pozyskiwać nowe technologie, zaspokajać potrzeby osadników.







Gdzie tu ekologia? Otóż wszelkie inwestycje mają realny wpływ na otoczenie. Nadmierne inwestowanie w przemysł ciężki zwiększa ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, co prowadzi do wzrostu temperatur, topnienia lodowców i wielkich powodzi (ale też i pożarów). Umiejętność zrównoważonego rozwijania kolonii, stawiania właściwych budynków, sprawnego...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ