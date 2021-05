Sierakowski, Sadura: Lewica w kropce

Postulaty Strajku Kobiet szybko zostały podgrzane przez jeszcze bardziej radykalne środowiska, że tu nie chodzi wcale o obronę kobiet, tylko obronę osób z macicami... Sorry, ale gdyby ruch „Ratuj maluchy” zamiast o maluchach mówił o osobach z tornistrami, to w życiu by niczego nie wywalczył. Chodzi o to, by szukać większości, a nie zrażać do siebie całą resztę społeczeństwa – mówi Przemysław Sadura. Na zdjęciu protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Gdańsk, 24 października 2020 r.

Reporter, Karolina Misztal