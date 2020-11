Tomasz Terlikowski: Dlaczego pozostanę w Kościele katolickim

Odejdźcie, zostawcie, zaprotestujcie – takie wezwania do porzucenia Kościoła, po tym jak w mediach ujawniane są jego ciemne strony, słyszę od jakiegoś czasu regularnie. I nie chodzi tylko o wielkie, politycznie motywowane apele, ale także o pytania zadawane przez przyjaciół.

Ta rozmowa toczyła się wiele miesięcy temu. Jeszcze przed wstrząsającym raportem w sprawie Theodore'a McCarricka (o którym piszę w osobnym artykule w „Plusie Minusie"), na długo przed karami dla kardynała Henryka Gulbinowicza i przed trudnym do przyjęcia oraz pojęcia milczeniem polskich biskupów. Rozmawialiśmy przy winie o Kościele z moim przyjacielem – jasno deklarującym się ateistą. Bez ściemniania. W pewnym momencie on zadał mi pytanie: „Dlaczego jeszcze tam jesteś?". To pytanie potem słyszałem jeszcze wielokrotnie, zadawane na różne sposoby, przy różnych okazjach. Tak jak słyszałem polityczne apele do katolików, by na znak protestu odeszli z Kościoła, zostawili go. Widziałem i rozmawiałem też z wieloma osobami, które to zrobiły. Odeszły, dokonały apostazji, a przynajmniej zerwały ostatnie więzi z Kościołem. Mam też przyjaciół protestantów, którzy – żartobliwie, ale z sympatią – nieustannie wracają do pytania, czy może jednak nie zostałbym ewangelikiem......

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata 2021 już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ