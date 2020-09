Kataryna: Pani Minister od wojny kulturowej

Jeśli minister rozwoju za swój sens bycia w polityce uważa udział w wojnie kulturowej, to trafiła do złego ministerstwa. Jeśli zaś takie deklaracje składa w czasie poważnego kryzysu gospodarczego, premier powinien się dobrze zastanowić, czy chce w strategicznym ministerstwie utrzymywać osobę, która najwyraźniej nie ma głowy do realnych problemów obywateli, jakich przecież nie brakuje. Tymczasem w sprawach bliższych swojej działce minister Emilewicz nie ma wiele do zaproponowania, jeśli nie liczyć rzucanych od czasu do czasu pomysłów, jak ten z podwyżką akcyzy na używane auta, „żeby się ich po prostu nie opłacało sprowadzać". Po co sprowadzać używane, gdy każdego stać na zakup nowego elektryka z obiecanego miliona.

Przypadek minister Emilewicz zbrojącej się na kulturową wojnę jest psychologicznie i politycznie fascynujący, to bowiem przykład skutecznego dyscyplinowania prawicowych polityków przez ich wyborców i prorządowe media. Minister zradykalizowała się po tym, gdy za swoje zbyt wyważone i niepotrzebnie rozsądne wypowiedzi na temat LGBT i aborcji została prawie zlinczowana. „Jeśli są problemy prawne, to jestem gotowa o nich rozmawiać. Sprawdźmy, co w ustawie należałoby zmienić, aby partnerzy tej samej płci mogli w sposób jednoznaczny po sobie dziedziczyć" – te jej zupełnie niekontrowersyjne słowa wstrząsnęły rok temu prawicowym elektoratem, a minister szybko się z nich wycofała, kajając się za nieprawomyślność. Lekcja została dobrze zapamiętana, dzisiaj żadnej rozmowy już nie proponuje, deklarując swój udział w kulturowej wojnie. Wbrew sobie sprzed roku, za to elektorat już się nie przyczepi za zbyt ugodowe podejście.