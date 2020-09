Andrej Chadanowicz: Łańcuch pokuty

Tych (a szczególnie naszych zagranicznych przyjaciół, solidaryzujących się z protestującymi), którzy z boku obserwują tegoroczne wydarzenia na Białorusi, uderza pewien kontrast. Setki tysięcy wewnętrznie wolnych obywateli, którzy wychodzą na pokojowe manifestacje, ubrani w większości na biało i ludzie w czarnych mundurach, którzy starają się te protesty stłumić. To obraz przypominający czarne i białe figury na szachownicy albo bajkę dla dzieci, gdzie w walce starły się siły dobra i zła. Należy jednak podkreślić, że to straszna bajka.

Białoruś 21.08.2020

Odcienie i niuanse, które znaczą świat dorosłych, prawie zniknęły. Po tej jasnej stronie jest co najmniej pół miliona Białorusinów, którzy wyszli i nadal wychodzą na ulice stolicy (i prawie wszystkich pozostałych miast), oburzeni największym fałszerstwem wyborów prezydenckich w historii kraju. Nie boją się gróźb, odpierają przemoc. Prawdziwi „wojownicy światła”, jak śpiewa Siergiej Michałok . Jednak dziś chcę przyjrzeć się tym stojącym po drugiej stronie.

Tym, którzy w 2020 roku nie tylko biją cywilów pałkami i wpychają ich do policyjnych furgonetek (na to protestujący byli mentalnie przygotowani), ale także strzelają do nich gumowymi pociskami. Strzelają, by zabić (lekarze zdiagnozowali setki ran postrzałowych). Tym, którzy używają granatów hukowych, armatek wodnych i gazu łzawiącego. Tym, którzy wloką ludzi do autobusów (a czasem, jak na ironię, do karetek) i całą drogę, aż do miejsca tymczasowego zatrzymania, dotkliwie biją...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Wyjątkowa okazja: Półroczna e-prenumerata Rzeczpospolitej 50% taniej E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ