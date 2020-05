Bogusław Chrabota: Kadesz, wielkie kłamstwo Ramzesa Wielkiego

Czy w istocie Hetyci byli aż tak śmiertelnymi wrogami Czarnej Ziemi, jak nazywano Egipt epoki Środkowego Państwa? Nie bardzo. W przeciwieństwie do wygnanych przez założycieli poprzedniej XVIII dynastii Hyksosów, Hetyci Mutawallisa byli przede wszystkim konkurentem rozrastającego się imperium faraonów, azjatycką potęgą, która strategicznie mogła ograniczyć wpływy XIX dynastii w spornej Syrii. I właśnie temu sprzeciwiał się Ramzes II, a nie – jak przekonywała egipska propaganda – bronił ojczyzny przed inwazją.

Bitwa pod Kadesz stanowi kapitalny i pewnie najbardziej klasyczny przykład triumfu spolityzowanej narracji. Sama konfrontacja pod Kadesz nad Orontesem nie była militarnym sukcesem Ramzesa w stylu Totmesa III, czy Setiego I. Już pierwszego dnia rydwany Hetytów omal nie zniszczyły jednego z czterech egipskich oddziałów, dywizji Ra, którą uratowała kawaleryjska szarża samego Ramzesa i sił dywizji Amona. Opowieść na ścianach luksorskiej świątyni przedstawia to tak: „Jego Królewska Mość rzucił się między szyki nikczemnego Hetyty sam jeden. Ruszył naprzód, a gdy się rozejrzał, ujrzał, że otacza go 2500 rydwanów, zmierzających do niego, oraz wszyscy zwiadowcy nikczemnego Hetyty i licznych krajów, które mu towarzyszyły". Połączone siły egipskie w istocie zniszczyły rydwany Hetytów, co ich nieco osłabiło, ale przede wszystkim miało znaczenie podczas zmagań drugiego dnia bitwy, kiedy to Hetyci dotkliwie odczuli ich brak. Nie byli po prostu w stanie – mimo przewagi w piechocie – skutecznie udać się w pogoń za atakującymi ich wozami bojowymi Ramzesa.

Bitwa trwała jeszcze kolejny dzień, ale bez egipskiej przewagi. Pułki Ramzesa odbijały się od dwukrotnie większych sił piechoty anatolijskiej Hetytów. Nie były też w stanie zdobyć bronionego przez Hetytów Kadesz. Porozumiano się w sprawie zawieszenia broni. A potem rozejmu, po którym wojska Ramzesa II rozpoczęły odwrót nad Nil, a Hetyci przystąpili do pacyfikacji Syrii. Strategicznie wygrali więc oni.

A jak relacjonuje to narracja dynastyczna Ramessydów? Opowieść na murach świątyni Amona w Luksorze przedstawia wielki relief triumfującego Ramzesa na tle pokonanych wrogów, a historycznie potwierdzony list Mutawallisa II z propozycją negocjacji w wersji przetworzonej przez egipską propagandę brzmi tak: „Twój pokorny sługa oznajmia, iż jesteś synem Re, z jego ciała, tym, pod którego władzę oddał on połączone kraje. Egipt i kraj Hatti to twoi słudzy, leżą u twych stóp, dał ci je twój ojciec Boski Re. Tak wielka jest twa władza i twa moc ciąży na kraju Hatti. Czyż nie godzi się, byś zabił twe sługi, ze straszliwym gniewem na twarzy, bez litości? Spójrz na wczorajszy dzień, zabiłeś sto tysięcy ludzi, a dziś powracasz i nie szczędzisz pozostałych. Nie sroż się zanadto, zwycięski królu. Pokój lepszy niż wojna. Daj nam tchnienie życia".

Nic więc dziwnego, że po zapoznaniu się z listem przeciwnika Ramzes II i jego doradcy łaskawie zgodzili się na pokój i wrócili do domu, a sytuacja względnej równowagi w relacjach obu imperiów trwała jeszcze niemal 100 lat, kiedy to państwo Hetytów złamały tzw. ludy morza. Pointą do tej historii niech będzie stwierdzenie, że narracja z XIV/XIII wieku przed Chrystusem ze ścian świątyni w Luksorze była niepodważalna do 1930 r., kiedy pracujący w anatolijskim Bogazköy archeolodzy odnaleźli i odczytali gliniane tabliczki z archiwum królów hetyckich. Dopiero wtedy świat dowiedział się prawdy o bitwie pod Kadesz i prysnął mit wspaniałego triumfu faraona.

Tak silna była opowieść Egiptu. Ale – by oddać sprawiedliwość logice dziejów – to przede wszystkim wina Hetytów. Nie rozwinęli kultury takiej jak Egipt. Nie wybudowali takich świątyń jak w Luksorze, Karnaku czy Abu Simbel. Nie zostawili po sobie legendy, nie upowszechnili własnej narracji. Byli słabi medialnie. Ale mimo to prawda po ponad 3000 lat wyszła na jaw. Bo prawda na przekór propagandowemu walcowi nawet najmocniejszych Jacków Kurskich w końcu się obroni. Panie prezesie.