Jonny Daniels: My, Żydzi, jesteśmy wdzięczni polskim rządom Władimir Putin i Beniamin Netanjahu w Yad Vashem, podczas obchodów rocznicy wyzwolenia Auschwitz, na które nie przyjechał Andrzej Duda. – Ostatecznie rezultat dla Polski jest znakomity – przekonuje Jonny Daniels Heidi Levine/AP/east news

W kwestii pamięci o Żydach i Zagładzie polski rząd robi wszystko i jeszcze wiele ponad to. Za utrzymanie dawnych obozów koncentracyjnych powinny płacić Niemcy – mówi Michałowi Szułdrzyńskiemu Jonny Daniels, prezes fundacji From the Depths.